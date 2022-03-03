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Обстрелянное РФ гражданское судно пошло ко дну близ Одессы

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Черное море, Четверг 03 марта 2022 16:27
Обстрелянное РФ гражданское судно пошло ко дну близ Одессы Фото: Грузовое судно Helt (Vista Shipping Agency AS)
Автор: Антон Федорцив

Грузовое судно Helt под флагом Панамы было обстреляно в акватории Черного моря и затонуло вблизи Одессы. На борту находились 6 моряков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профиль Администрации морских портов Украины в Facebook.

Helt был обстрелян 3 марта и получил пробоину ниже ватерлинии. После этого экипаж подал сигнал Mayday (сигнал бедствия), а затем сообщил, что пересаживается на плоты.

Исполнительный директор компании Vista Shipping Agency Игорь Ильвес в комментарии Reuters заявил, что двое моряков спаслись на плоту. Зато еще четверо – пропали без вести.

Отметим, что Vista Shipping Agency зарегистрирована в Эстонии. Судно Helt было построено в 1985 году. Валовой тоннаж – 1473 тонны.

К слову, одна из бригад терробороны обнаружила трекеры в гуманитарной помощи.

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