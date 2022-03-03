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Обстріляне РФ цивільне судно пішло на дно поблизу Одеси

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Чорне море, Четвер 03 березня 2022 16:27
Обстріляне РФ цивільне судно пішло на дно поблизу Одеси Фото: Вантажне судно Helt (Vista Shipping Agency AS)
Автор: Антон Федорців

Вантажне судно Helt під прапором Панами було обстріляно в акваторії Чорного моря і затонуло поблизу Одеси. На борту перебувало 6 моряків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профіль Адміністрації морських портів України у Facebook.

Helt був обстріляний 3 березня і отримав пробоїну нижче ватерлінії. Після цього екіпаж подав сигнал Mayday (сигнал лиха), а згодом повідомив, що пересідає на плоти.

Виконавчий директор компанії Vista Shipping Agency Ігор Ільвес у коментарі Reuters заявив, що двоє моряків врятувалися на плоту. Натомість ще четверо – зникли безвісти.

Відзначимо, що Vista Shipping Agency зареєстрована в Естонії. Судно Helt було збудовано в 1985 році. Валовий тоннаж – 1473 тонни.

До слова, одна з бригад тероборони виявила трекери в гуманітарній допомозі.

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