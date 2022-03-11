Обстрелян газопровод, дом для пожилых людей, есть раненые: ситуация в Луганской области

Ситуация в городах Луганской области

м. Рубежное:

горел дом престарелых и частный по ул. Владимирская

по ул. Руденко перебит газовод

м. Северодонецк:

обнаружен 1 раненый р-н ул. Курчатова,

ул. Вилесова возгорание квартиры

пр-к Гвардейский возгорание квартиры

р-н ул. Гагарина горит автомобиль

ул. Гагарина горит квартира

ул. Курчатова - горит квартира

Ш. Строителей горит автостоянка

п. Сиротино, гаражи и ул. Гоголя - 1 человек ранен

г. Кременная:

ул. Автопарковая горел одноэтажный частный дом

м. Лисичанск:

кв. Молодежный возгорание квартиры

ул. Октябрьская возгорание квартиры

ул. Октябрьская перебит газовод.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.

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