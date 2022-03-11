Обстрелян газопровод, дом для пожилых людей, есть раненые: ситуация в Луганской области

По состоянию на утро, 11 марта оккупанты продолжают атаковать города в Луганской области. Враги обстреляли газопровод и жилые дома, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
м. Рубежное:
м. Северодонецк:
г. Кременная:
ул. Автопарковая горел одноэтажный частный дом
м. Лисичанск:
Напомним, сегодня утром российские войска нанесли авиаудары по Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.
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