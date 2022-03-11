Обстріляний газогін, будинок для літніх людей, є поранені: ситуація в Луганській області

Станом на ранок, 11 березня окупанти продовжують атакувати міста в Луганській області. Вороги обстріляли газогін будинок для літніх людей та житлові будинки, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
м. Рубіжне:
м. Сєвєродонецьк:
м. Кремінна:
м. Лисичанськ:
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.
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