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Обстріли житлових районів в зоні Карабаху можуть прирівняти до військових злочинів

Вівторок 03 листопада 2020 11:13
Обстріли житлових районів в зоні Карабаху можуть прирівняти до військових злочинів
Фото: Мішель Бачелет (un.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет заявила, що обстріли житлових районів в зоні конфлікту в Нагірному Карабасі і за його межами можуть прирівняти до військових злочинів. В ООН стурбовані ударами по житлових районах в зоні конфлікту.

Про це повідомляє прес-служба ООН.

За словами Бачелет, в ООН надійшли повідомлення про обстріл центрального ринку в Степанакерті в Нагірному Карабасі, а також азербайджанського міста Тертер, який розташований за 20 кілометрів від лінії фронту.

"Подібні напади повинні негайно припинитися, а ті, хто віддавав або виконував відповідні накази, повинні бути притягнуті до відповідальності. На тлі повідомлень про застосування обома сторонами касетних боєприпасів ... я знову закликаю Вірменію і Азербайджан припинити їх використання", - сказала Бачелет.

За даними азербайджанської влади, з вересня на підконтрольних уряду територіях загинула щонайменше 91 мирний житель. За даними вірменської сторони, через конфлікт загинули 45 мирних жителів в Нагірному Карабасі і двоє - на території Вірменії.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав умови припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.

Також повідомлялося, що США розглядає можливість введення в Нагорний Карабах миротворців.

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