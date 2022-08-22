Россияне обстреляли Запорожскую ТЭС в Энергодаре: возможно есть погибший и раненые
Оккупанты обстреляли Запорожскую ТЭС, расположенную в оккупированном Энергодаре. Есть данные о гибели одного человека и ранении еще нескольких жителей, они проверяются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.
"Оккупанты традиционно обвинили в этом ВСУ. Но обстоятельства происшествия вызывают большие вопросы. Судя по имеющимся на видео от самих оккупантов повреждениям автомобиля с ровными отверстиями от пуль, машина была обстреляна практически в упор. Вероятно, из автомата. Действительно ли есть факт гибели человека, сейчас выясняем", - рассказал он.
По словам мэра, ТЭС оккупанты обстреляли из миномета.
"На восстановление водоснабжения понадобится время. Предварительно ремонтные работы будут продолжаться до утра", - добавил Орлов.
Напомним, российские оккупанты 14 августа обстреляли город Энергодар, которое находится вблизи Запорожской АЭС. В результате удара пострадали гражданские.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.