Обстрелы, взрывы и разрывы мин: ОБСЕ насчитала больше 400 нарушений за выходные

Больше всего нарушений режима прекращения огня в период с вечера 27 по вечер 29 августа произошли в Донецкой области. Там наблюдатели насчитали сразу 354 нарушения.

В том числе насчитали и 281 взрыв на этой территории. Среди них 44 разрыва, из

которых 27 разрывов минометных мин, 7 разрывов артиллерийских снарядов в воздухе, 52 взрыва от исходящего огня и 178 взрывов неопределенного происхождения.

Большинство нарушений режима прекращения огня в Донецкой области произошли в северном и южном направлении от Донецкой фильтровальной станции, а также в районе Красногоровки днем 28 августа.

В Луганской области наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 44 нарушения режима прекращения огня, в том числе 12 взрывов неопределенного

происхождения.

"Большинство нарушений режима прекращения огня произошли в

юго-восточном направлении от н. п. Попасная", - говорится в сообщении.