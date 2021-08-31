Обстріли, вибухи й розриви мін: ОБСЄ нарахувала більше 400 порушень за вихідні

Найбільше порушень режиму припинення вогню в період з вечора 27 по вечір 29 серпня сталися в Донецькій області. Там спостерігачі нарахували відразу 354 порушення.

У тому числі нарахували і 281 вибух на цій території. Серед них 44 розриву, з

яких 27 розривів мінометних мін, 7 розривів артилерійських снарядів у повітрі, 52 вибухи від вихідного вогню і 178 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень режиму припинення вогню в Донецькій області відбулися в північному і південному напрямку від Донецької фільтрувальної станції, а також в районі Красногорівки вдень 28 серпня.

У Луганській області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 44 порушення режиму припинення вогню, в тому числі 12 вибухів невизначеного

походження.

"Більшість порушень режиму припинення вогню відбулися в

південно-східному напрямку від н.п. Попасна", - йдеться в повідомленні.