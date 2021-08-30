При обстреле боевиков на Донбассе снаряд попал в крышу частного дома

В результате обстрела пророссийскими боевиками города Золотое-4 в Луганской области снаряд попал в крышу частного дома в селе Хутор Вольный. Хозяин в этот момент находился в летней кухне и поэтому не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook гуманитарной миссии "Пролиска" .

В миссии уточнили, что обстрел Зотого-4 произошел 29 августа около 6:00. Никто из мирных жителей не пострадал. Повреждения получил частный дом в селе Хутор Вольный.

"В жилом доме по улице 2-я Вольная снарядом была пробита крыша. 63-летний хозяин дома на тот момент находился в летней кухне, поэтому не пострадал", - указано в сообщении.

Фото: в результате обстрела боевиков на Донбассе снаряд попал в крышу частного дома (facebook.com/proliskamission)