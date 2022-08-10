Обстрелы Сумской области: в ОВА показали фото последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

По его словам, всего на территории громады было зафиксировано 20 "прилетов" из ствольной артиллерии. В результате атаки повреждены четыре жилых дома, хозяйственное сооружение, летнюю кухню и автомобиль.

Живицкий добавил, что жертв в результате происшествия нет. Сейчас продолжаются ремонтные работы по возобновлению газоснабжения после обстрелов.

Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)