Обстрелы Сумской области: в ОВА показали фото последствий

В среду, 10 августа, российские оккупанты обстреляли Хотинскую громаду Сумской области. Появились фото последствий атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
По его словам, всего на территории громады было зафиксировано 20 "прилетов" из ствольной артиллерии. В результате атаки повреждены четыре жилых дома, хозяйственное сооружение, летнюю кухню и автомобиль.
Живицкий добавил, что жертв в результате происшествия нет. Сейчас продолжаются ремонтные работы по возобновлению газоснабжения после обстрелов.
Последствия обстрелов Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, сегодня днем стало известно, что российские оккупанты обстреляли Хотинскую общину из артиллерии. В результате атаки был поврежден газопровод.
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