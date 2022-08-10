Обстріли Сумської області: в ОВА показали фото наслідків

У середу, 10 серпня, російські окупанти обстріляли Хотинську громаду Сумської області. З'явилися фото наслідків атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, всього на території громади було зафіксовано 20 "прильотів" зі ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено чотири житлові будинки, господарську споруду, літню кухню та автомобіль.
Живицький додав, що жертв в результаті події немає. Наразі тривають ремонтні роботи з відновлення газопостачання після обстрілів.
Наслідки обстрілів Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Нагадаємо, сьогодні вдень стало відомо, що російські окупанти обстріляли Хотинську громаду з артилерії. В результаті атаки був пошкоджений газопровід.
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