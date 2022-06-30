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Обстрелы Сумской области: за день двое погибших, также есть раненые

Фото: Оккупанты за день десятки раз обстреляли громады Сумской области (mns.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Подразделения российской армии за день на протяжении дня обстреливали громады Сумской области. В результате ударов два человека погибли, также около десяти - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Так, в Белопольской громаде около десяти утра зафиксирована попытка обстрела из вражеского беспилотника. Но он был сбит украинскими защитниками. Вечером также произошла перестрелка с россиянами на границе, один человек ранен.

По Краснопольской громаде противник бил из минометов, и реактивной артиллерии и САУ, всего зафиксировано около ста прилетов. В результате обстрелов один человек погиб, трое – ранены.

По Великописаревской громаде россияне открыли минометный огонь, также выпустили десять ракет с вертолета с территории РФ. В результате поврежден дом в одном из сел – один человек погиб, четверо – ранены. В Хотинской громаде за день зафиксировано 17 выстрелов из миномета. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщалось, российские войска дважды обстреляли из артиллерии Хотинскую громаду в Сумской области 24 июня.

Напомним, в ночь на 25 июня и утром Украина подверглась массированным ракетным ударам. Россия ударила по Житомирской, Черниговской, Львовской, Николаевской, Хмельницкой и Киевской области. Подробнее - в статье РБК-Украина.

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