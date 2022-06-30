RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Сумської області: за день двоє загиблих, також є поранені

Фото: окупанти за день десятки разів обстріляли громади Сумської області (mns.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи російської армії за день протягом дня обстрілювали громади Сумської області. В результаті ударів дві людини загинули, також близько десяти-поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Так, у Білопільській громаді близько десятої ранку зафіксована спроба обстрілу з ворожого безпілотника. Але він був збитий українськими захисниками. Увечері також сталася перестрілка з росіянами на кордоні, одна людина поранена.

По Краснопільській громаді противник бив з мінометів, і реактивної артилерії і САУ, всього зафіксовано близько ста прильотів. В результаті обстрілу одна людина загинула, троє – поранені.

По Великописарівській громаді росіяни відкрили мінометний вогонь, також випустили десять ракет з вертольота з території РФ. В результаті пошкоджено будинок в одному з сіл - одна людина загинула, четверо – поранені. У Хотинській громаді за день зафіксовано 17 пострілів з міномета. На щастя, обійшлося без жертв.

Як повідомлялося, російські війська двічі обстріляли з артилерії Хотинську громаду в Сумській області 24 червня.

Нагадаємо, в ніч на 25 червня і вранці Україна піддалася масованим ракетним ударам. Росія вдарила по Житомирській, Чернігівській, Львівській, Миколаївській, Хмельницькій та Київській області. Докладно - у статті РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниСуми