Обстрелы и раненый военный ВСУ: начало суток на Донбассе
На Донбассе с начала суток боевики уже трижды нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.
В течение текущих суток, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Воину оказали домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.
В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Прицепиловки оккупанты дважды стреляли, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.