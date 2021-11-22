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Обстрелы и раненый военный ВСУ: начало суток на Донбассе

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 12:05
Обстрелы и раненый военный ВСУ: начало суток на Донбассе Фото: на Донбассе получил ранение военный ООС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

На Донбассе с начала суток боевики уже трижды нарушили режим "тишины". В результате обстрелов получил ранение украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на штаб ООС.

В течение текущих суток, 22 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 3 нарушения режима прекращения огня. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Воину оказали домедицинскую помощь, его эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

В направлении Попасной противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Прицепиловки оккупанты дважды стреляли, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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