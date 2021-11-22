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Обстріли та поранений військовий ЗСУ: початок доби на Донбасі

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 12:05
Обстріли та поранений військовий ЗСУ: початок доби на Донбасі Фото: на Донбасі отримав поранення військовий ООС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

На Донбасі від початку доби бойовики вже тричі порушили режим "тиші". В результаті обстрілів отримав поранення український військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на штаб ООС.

Впродовж поточної доби, 22 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

В напрямку Попасної противник відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

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