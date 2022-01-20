Обстрелы и пролет беспилотника: боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
В четверг, 20 января, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в сторону Опытного боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.
В направлении Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов.
Вблизи Золотого-4 российские наемники применили минометы калибра 82 мм.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.