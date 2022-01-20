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Обстрелы и пролет беспилотника: боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

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Донбасс, Четверг 20 января 2022 17:30
Обстрелы и пролет беспилотника: боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе Фото: боевики в очередной раз обстреляли позиции ООС на Донбассе (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 20 января, вооруженные формирования РФ четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, два из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в сторону Опытного боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

В направлении Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов.

Вблизи Золотого-4 российские наемники применили минометы калибра 82 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Напомним, что боевики до этого двое суток сохраняли "тишину" на Донбассе.

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