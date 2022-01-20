На Донбассе третьи сутки подряд сохраняется "тишина"

В течение суток 19 января и по состоянию на 7 часов утра текущих суток на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

"За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 18 января.

При этом 17 января боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а 16 января в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный.