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На Донбассе третьи сутки подряд сохраняется "тишина"

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Донбасс, Четверг 20 января 2022 07:31
На Донбассе третьи сутки подряд сохраняется "тишина" Фото: на Донбассе третьи сутки подряд сохраняется "тишина" (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анна Полисученко

В течение суток 19 января и по состоянию на 7 часов утра текущих суток на Донбассе вооруженные формирования России ни разу не нарушили режим прекращения огня. Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 19 января, и по состоянию на 7 часов утра текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что военные продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной российской агрессии.

Напомним, что на Донбассе обстрелы не фиксируются с 18 января.

При этом 17 января боевики один раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, а 16 января в результате вражеских обстрелов получил ранение украинский военный.

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