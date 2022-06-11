UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы Николаевской области не утихают: есть погибшие и почти десяток раненых

Фото: российские войска снова обстреляли Николаевскую область (Getty Images )
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают бить по Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 8 человек, есть погибшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, под обстрелами Николаевский и Баштанский районы - Широковская, Ингульская, Березнегуватская, Галицинивская общины.

"К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы, есть погибшие. Соболезнования родным. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - пишет Замазеева.

Она уточнила, что детей среди пострадавших нет.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на область", - добавляет Замазеева.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич ответил, угрожает ли городу наступление россиян.

Добавим, ранее глава ОВА Виталий Ким рассказал, почему Россия усилила обстрелы Николаева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская областьВойна в Украине