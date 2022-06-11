Обстрелы Николаевской области не утихают: есть погибшие и почти десяток раненых

Российские войска продолжают бить по Николаевской области. За минувшие сутки ранения получили 8 человек, есть погибшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.
По ее словам, под обстрелами Николаевский и Баштанский районы - Широковская, Ингульская, Березнегуватская, Галицинивская общины.
"К сожалению, после попадания в жилой дом в селе Лиманы, есть погибшие. Соболезнования родным. В целом же, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 8 человек", - пишет Замазеева.
Она уточнила, что детей среди пострадавших нет.
"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. В общем, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 243 гражданина, пострадавших от атак оккупантов на область", - добавляет Замазеева.
Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич ответил, угрожает ли городу наступление россиян.
Добавим, ранее глава ОВА Виталий Ким рассказал, почему Россия усилила обстрелы Николаева.
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