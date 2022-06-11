RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріли Миколаївської області не вщухають: є загиблі та майже десяток поранених

Фото: російські війська знову обстріляли Миколаївську область (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують бити по Миколаївській області. За минулу добу поранення отримали 8 людей, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, під обстрілами Миколаївський та Баштанський райони - Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галіцинівська громади.

"На жаль, після влучання в житловий будинок в селі Лімани, є загиблі. Співчуття рідним. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей", - пише Замазєєва.

Вона уточнила, що дітей серед постраждалих немає.

"Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 243 громадянина, що постраждали від атак окупантів на область", - додає Замазєєва.

Нагадаємо, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич відповів, чи загрожує місту наступ росіян.

Додамо, раніше голова ОВА Віталій Кім розповів, чому Росія посилила обстріли Миколаєва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаївська областьВійна в Україні