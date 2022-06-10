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Мэр Николаева рассказал, угрожает ли городу наступление россиян

Новина українською →
Николаев, Пятница 10 июня 2022 08:24
Мэр Николаева рассказал, угрожает ли городу наступление россиян Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (24 tv)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Николаеве третий месяц подряд готовятся к возможному наступлению российских войск на город. Однако существенных изменений на линии фронта, которые бы указывали что это может произойти в ближайшее время нет.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, в городе накапливают войска и строят фортификационные сооружения для того, чтобы ударить в ответ в случае нападения.

"Я не думаю, что что-то в ближайшее время изменится. Линия фронта находится на месте уже примерно месяц. Она несколько движется туда-сюда, но существенно не меняется. Они также окапываются возле Херсона, они также ожидают нападения или наступления нашей армии", - рассказал Сенкевич.

Он подчеркнул, что все сегодня ожидают изменений на фронт и они наступят, когда дойдет летальное оружие дальнего действия из Соединенных Штатов и стран НАТО.

Также мэр оценил угрозу высадки вражеского десанта в городе.

"Знаете, во время Второй мировой войны высадка десанта могла каким-то образом повлиять на ход войны. Но сегодня высадка десанта будет обречена. В Украине в целом и в Николаевской области в частности столько вооруженных людей - и они вооружены не просто автоматами Калашникова, а более тяжелым оружием - поэтому этот десант попадет как сахар в улей. Он будет просто уничтожен", - заверил Сенкевич.

Мэр Николаева добавил, что уже были попытки россиян высаживать десант.

"Затем тут по лесам в Николаевской области наши охотники его поймали и всех уничтожили. Этот десант можно сбросить либо с неба, либо подойти с моря. Думаю, оба случая рассматриваются нашей армией и она готова встречать агрессора с оружием в руках", - подытожил Сєнкевич.

Напомним, ранее глава ОВА Виталий Ким рассказал, почему Россия усилила обстрелы Николаева.

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