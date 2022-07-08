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Обстрелы Николаевской области: за сутки ранены более 50 человек

Фото: в Николаевской области из-за обстрелов ранения получили 54 человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаевской области в результате обстрелов за минувшие сутки ранения получили 54 человека. По предварительной информации, погибших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского облсовета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, оккупанты обстреляли Николаев и населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Значительные обстрелы зафиксированы в Березнеговатской общине. Из-за действий российской армии есть разрушения объектов инфраструктуры и жилых домов.

Всего в больницах Николаевской области находятся 332 жителя, которые пострадали в результате бомбардировок. Еще 110 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, в Николаеве участились ракетные обстрелы. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты переделывают ракеты С-300 из противовоздушной обороны в атакующее оружие.

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Николаевская областьВойна России против Украины