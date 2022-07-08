Обстріли Миколаївської області: за добу поранено понад 50 людей

У Миколаївській області внаслідок обстрілів за минулу добу поранення отримали 54 особи. За попередньою інформацією, загиблих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської облради Ганну Замазєєву в Telegram .

За її словами, окупанти обстріляли Миколаїв та населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Значні обстріли зафіксовані у Березнегуватській громаді. Через дії російської армії є руйнування об‘єктів інфраструктури та житлових будинків.

Всього у лікарнях Миколаївської області знаходяться 332 жителі, які постраждали в результаті бомбардувань. Ще 110 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.