Обстрелы Николаевской области: за сутки ранены 5 человек

"За минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - написала Замазеева.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 153 гражданина, которые пострадали от атак оккупантов на область.

Напомним, что днем ранее в Николаевской области за сутки из-за вражеских обстрелов ранения получили 15 местных жителей.

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