Обстріли Миколаївської області: за добу поранені 5 людей

"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 5 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", - написала Замазєєва.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 153 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, що днем раніше в Миколаївській області за добу через ворожі обстріли поранення отримали 15 місцевих жителів.

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