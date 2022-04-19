Обстріли в Миколаївській області: за добу 10 поранених, більшість - цивільні
У Миколаївській області внаслідок російських обстрілів за минулу добу отримали поранення 10 людей. З них більшість - цивільні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.
"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 10 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає. Більшість постраждалих цивільні!" - написала вона.
За її словами, всі постраждалі доставлені у медичні заклади і отримують необхідну допомогу.
Загалом, станом на сьогодні, в миколаївських лікарнях знаходяться 295 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 19 квітня обстріляли Миколаїв з артилерії. Ворожі снаряди влучили в склад та житловий будинок, в результаті чого виникли пожежі.
Додамо, нещодавно окупанти знову обстріляли Миколаїв та Очаків. Ворожі снаряди влучили в житлові будинки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.