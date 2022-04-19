В Николаеве вражеские снаряды попали в склад и жилой дом. Возникли пожары
Российские оккупанты в ночь на 19 апреля обстрелял Николаев из артиллерии. Вражеские снаряды попали в склад и жилой дом, в результате чего возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Николаевской области.
Отмечается, что возгорание возникло в складском помещении магазина "Сантех Буд Маркет Аладин" на Херсонском шоссе и жилом доме.
Огонь распространился на 200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли несколько бригад спасателей, а также сотрудников "Николаевоблэнерго", "Николаевгаз" и экипаж патрульной полиции.
Напомним, недавно оккупанты снова обстреляли Николаев и Очаков. Вражеские снаряды попали в жилые дома.
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