В Николаеве вражеские снаряды попали в склад и жилой дом. Возникли пожары

Российские оккупанты в ночь на 19 апреля обстрелял Николаев из артиллерии. Вражеские снаряды попали в склад и жилой дом, в результате чего возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Николаевской области.

Отмечается, что возгорание возникло в складском помещении магазина "Сантех Буд Маркет Аладин" на Херсонском шоссе и жилом доме. Огонь распространился на 200 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекли несколько бригад спасателей, а также сотрудников "Николаевоблэнерго", "Николаевгаз" и экипаж патрульной полиции.