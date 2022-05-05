В Николаеве из-за повреждения контактной сети изменен маршрут некоторых троллейбусов
Фото: в Николаеве повреждена контактная сеть (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Николаеве во время ночных обстрелов российскими оккупантами повреждена контактная сеть. Из-за этого произошли изменения в маршрутах троллейбусов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
Сегодня троллейбус №2 будет осуществлять движение по такому маршруту: мкрн Намыв - Автовокзал.
Другие маршруты работают без изменений:
- №4: Николаев Грузовой - мкрн Намыл;
- №6: 3-я Военная - мкрн Намыл (без берега).
Специалисты "Николаевэлектротранс" уже работают на месте повреждения для восстановления сети.
Напомним, в Николаеве из-за повреждения были проблемы с водоснабжение. Правительство выделило 56 млн гривен на восстановление водопровода.
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