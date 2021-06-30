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Обстрелы минометами и пулеметами: боевики за сутки четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

За сутки, 29 июня, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Возле Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА был обезврежен средствами РЭБ.

На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.

С начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Неподалеку от Золотого - 4 противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новгородского сепаратисты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Боевых потерь среди украинских военных нет.

Напомним, боевики не пропускали ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ранили украинского воина.

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