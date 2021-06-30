Обстрелы минометами и пулеметами: боевики за сутки четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе

За сутки, 29 июня, на Донбассе зафиксировали четыре нарушения режима прекращения огня со стороны сепаратистов. Возле Невельского и Красногоровки противник применял минометы 120-го калибра.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Неподалеку Луганского враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Также в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника Орлан-10 с пересечением линии разграничения. БПЛА был обезврежен средствами РЭБ.
На обстрелы противника украинские военные открывали ответный огонь.
С начала текущих суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Неподалеку от Золотого - 4 противник применил ручные противотанковые гранатометы. Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов. Недалеко от Новгородского сепаратисты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.
Боевых потерь среди украинских военных нет.
Напомним, боевики не пропускали ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники.
Ранее сообщалось, что на Донбассе ранили украинского воина.