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Боевики не пропускала ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники

Новина українською →
Украина, Вторник 29 июня 2021 06:27
Боевики не пропускала ОБСЕ на Донбассе и глушили беспилотники Фото: наблюдателей ОБСЕ не пропускали боевики (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

Боевики на Донбассе мешали работе наблюдателей из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на этих выходных. Они не пропускали их на оккупированной территории и глушили сигналы беспилотников.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 28 июня.

По информации ОБСЕ, инциденты произошли в период с вечера 25 июня по 27 июня. Перемещению наблюдателей миссии мешали вооруженные формирования 26 июня.

На блокпосте вооруженных формирований у н. п. Заиченко вооруженный боевик не пропустил наблюдателей в район Пикузы (бывший Коминтерново, неподконтрольный правительству) и в направлении Саханки в Донецкой области.

Свое поведение он оправдал тем, что делает это "по соображениям безопасности СММ". Наблюдатели так и не смогли попасть в эти населенные пункты.

В тот же день на железнодорожной станции "Червона Могила" в н. п. Вознесеновка
(бывший Червонопартизанск) в Луганской области двое боевиков препятствовали работе наблюдателей ОБСЕ.

"Два явно вооруженных члена вооруженных формирований сказали команде СММ покинуть тот район, мотивировав это отсутствием разрешения от командиров", - говорится в сообщении ОБСЕ.

Кроме того, в ОБСЕ сообщают, что боевики глушили сигналы беспилотников Миссии. Это произошло 27 июня в районе Спартака, Петровского и Донецка.

Напомним, что на Донбассе на выходных ОБСЕ зафиксировала 154 нарушения режима прекращения огня. Там слышали многочисленные взрывы и обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Ранее сообщалось, что на Донбассе ранили украинского воина.

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