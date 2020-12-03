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Обстрелы и минирование: боевики срывают перемирие возле Водяного

Донбасс, Четверг 03 декабря 2020 07:50
Обстрелы и минирование: боевики срывают перемирие возле Водяного
Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

За прошедшие сутки, 2 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили договоренности о перемирии. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Возле Водяного противник открывал огонь из станкового автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, на этом же участке враг совершил дистанционное минирование позиций украинских войск, используя несколько запрещенных мин ПОМ-2.

С начала текущих суток, 3 декабря, боевики дважды нарушили договоренности. Так, недалеко Водяного враг применил несколько мин калибром 120 мм, а также осуществил дистанционное минирование позиций ООС, использовав несколько запрещенных мин ПОМ-2.

Напомним, ранее сообщалось, что за последние три месяца войны на Донбассе жертв среди гражданских не было. В то же время более двух десятков человек подорвались на минах, известно о двух погибших.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация планировала легитимизировать "ЛДНР", обеспечив их участие в заседании Совета безопасности ООН по формуле Арриа.

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