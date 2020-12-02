ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

За три месяца из-за войны на Донбассе жертв среди гражданских не было, - ООН

Донбасс, Среда 02 декабря 2020 00:50
За три месяца из-за войны на Донбассе жертв среди гражданских не было, - ООН
Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Даша Харченко

В период с 1 августа по 31 октября 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не зафиксировала жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате активных боевых действий. Это объясняют внедрением усиленного режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2020 года.

В то же время миссия зафиксировала жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны.

"С 1 августа по 31 октября ММПЛУ зафиксировала 24 такие жертвы: двое убитых (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, четыре мальчика и две женщины). Девять из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, 15 - на территории, подконтрольной вооруженным группам", - говорится в докладе.

Напомним, на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела. Большинство из них - в Луганской области.

Всего с начала перемирия 27 июля СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 2564 нарушения режима прекращения огня.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ОБСЕООНДонбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь