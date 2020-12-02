За три месяца из-за войны на Донбассе жертв среди гражданских не было, - ООН

Фото: Ситуация на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

В период с 1 августа по 31 октября 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не зафиксировала жертв среди гражданского населения на Донбассе в результате активных боевых действий. Это объясняют внедрением усиленного режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2020 года.

В то же время миссия зафиксировала жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны.

"С 1 августа по 31 октября ММПЛУ зафиксировала 24 такие жертвы: двое убитых (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, четыре мальчика и две женщины). Девять из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, 15 - на территории, подконтрольной вооруженным группам", - говорится в докладе.

Напомним, на Донбассе с вечера 27 по вечер 29 ноября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 163 обстрела. Большинство из них - в Луганской области.

Всего с начала перемирия 27 июля СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 2564 нарушения режима прекращения огня.