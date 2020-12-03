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Обстріли і мінування: бойовики зривають перемир'я біля Водяного

Донбас, Четвер 03 грудня 2020 07:50
Обстріли і мінування: бойовики зривають перемир'я біля Водяного
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

За минулу добу, 2 грудня, збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили домовленості про перемир'я. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Про це повідомили в прес-центрі штабу ООС.

Біля Водяного противник відкривав вогонь зі станкового автоматичного гранатомета і стрілецької зброї. Крім того, на цій же ділянці ворог здійснив дистанційне мінування позицій українських військ, використовуючи кілька заборонених мін ПОМ-2.

З початку поточної доби, 3 грудня, бойовики двічі порушили домовленості. Так, неподалік Водяної ворог застосував кілька мін калібром 120 мм, а також здійснив дистанційне мінування позицій ООС, використавши кілька заборонених мін ПОМ-2.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останні три місяці війни на Донбасі жертв серед цивільних не було. Водночас понад два десятки людей підірвалися на мінах, відомо про двох загиблих.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація планувала легітимізувати "ЛДНР", забезпечивши їхню участь в засіданні Ради безпеки ООН по формулі Appia.

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