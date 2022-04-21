Обстрелы Харьковской области: за сутки ранения получили 5 человек

"20 апреля ранения зафиксированы у 3 харьковчан и 2 жителей Чугуевского района. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в Харьковской областной военной администрации просят жителей Харькова без крайней необходимости не находиться на улицах.

"Ни одно военное преступление оккупантов не останется безнаказанным!" - добавляют в ОВА.

Напомним, недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе, но и в Харькове.

Ранее сообщалось, что интенсивность обстрелов Харьковской области увеличилась.

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