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Не только Донбасс. Украинскую армию ждут мощные бои за Харьков, - Подоляк

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Киев, Среда 20 апреля 2022 11:50
Не только Донбасс. Украинскую армию ждут мощные бои за Харьков, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

На востоке украинскую армию ждут мощные боевые столкновения с российскими силами не только на Донбассе. Но и в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью советника главы Офиса президента Михаила Подоляка для "НВ".

По его словам, на сегодня Донбасс стал ключевым направлением наступления России, его уже назвали второй фазой войны.

"Мне вообще очень интересно на них смотреть: это люди, которые врут, придумывают, у них уже вторая фаза. До этого они говорили, что возьмут Украину через три, а максимум - через пять дней. Но, к сожалению, у нас будут еще очень мощные боевые столкновения на востоке страны, не только на Донбассе, но и в Харькове, и на харьковском направлении", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник в интервью РБК-Украина заявил, что Россия намерена собрать на Донбассе группировку, которая своей численностью будет в несколько раз превосходить украинские силы.

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