UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы на Харьковщине: погибло 3 человека

Фото: в Харьковской области из-за обстрелов погибли три человека (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Трое гражданских людей погибли 25 апреля в полдень в результате российских обстрелов села Безруки Дергачевской общины. По словам односельчан, это были местные жители - женщина и двое мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

По словам председателя Дергачевской общины Вячеслав Задоренко, общину начали обстреливать около 06:00, обстрелы продолжаются до сих пор.

"По городу Дергачи и по почти всем населенным пунктам. Бьют артиллерией," градами " и минометами. Почти по всей общине есть разрушенные дома, они сейчас горят - спасатели работают на месте", - сказал Задоренко.

Оккупанты обстреляли газовые трубы, добавил глава общины.

"Без газа остаются Казачолопанский и Прудянский старостинский округ, сам поселок Прудянка, Дубовка, из Золочевской общины Турово и Макарово - они тоже подключены к этой магистрали. Всего примерно 2500 дворов", - рассказал председатель общины.

Напомним, в результате обстрелов вражескими силами и разрушения гражданской инфраструктуры жители Луганской области в очередной раз лишены элементарных условий для проживания, оставаясь без газа, света и воды.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков