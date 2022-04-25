Обстріли у Харківській області: загинуло 3 людини

Троє цивільних людей загинули 25 квітня опівдні внаслідок російських обстрілів села Безруки Дергачівської громади. За словами односельців, це були місцеві мешканці - жінка та двоє чоловіків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
За словами голови Дергачівської громади Вячеслав Задоренка, громаду почали обстрілювати близько 06:00, обстріли тривають і досі.
"По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б'ють артилерією, "градами" і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять - рятувальники працюють на місці", - сказав Задоренко.
Окупанти обстріляли газові труби, додав голова громади.
"Без газу залишаються Козачолопанський та Прудянський старостинський округ, саме селище Прудянка, Дубівка, із Золочівської громади Турове та Макарове - вони теж під'єднані до цієї магістралі. Загалом приблизно 2500 дворів", - розповів голова громади.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів ворожими силами та руйнації цивільної інфраструктури, жителі Луганської області вкотре позбавлені елементарних умов для проживання, залишаючись без газу, світла та води.
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