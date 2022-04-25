Обстріли у Харківській області: загинуло 3 людини

За словами голови Дергачівської громади Вячеслав Задоренка, громаду почали обстрілювати близько 06:00, обстріли тривають і досі.

"По місту Дергачі і по майже всіх населених пунктах. Б'ють артилерією, "градами" і мінометами. Майже по всій громаді є зруйновані будинки, вони зараз горять - рятувальники працюють на місці", - сказав Задоренко.

Окупанти обстріляли газові труби, додав голова громади.

"Без газу залишаються Козачолопанський та Прудянський старостинський округ, саме селище Прудянка, Дубівка, із Золочівської громади Турове та Макарове - вони теж під'єднані до цієї магістралі. Загалом приблизно 2500 дворів", - розповів голова громади.