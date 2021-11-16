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Обстрелы на границе Армении и Азербайджана. Ереван сообщил о погибших и раненых

Автор: Дмитрий Кузнецов

В результате вспыхнувших на границе Армении и Азербайджана боев есть погибшие и раненые со стороны армянской стороны. СМИ сообщают о 10 убитых и потере контроля над двумя боевыми позициями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Армении".

По данным издания, в результате боевых действий на границе с Азербайджаном погибли 10 армянских военных, еще несколько получили ранения. Кроме того, армия Армении потеряла контроль над двумя позициями.

Информацию о погибших и раненых среди армянских военных подтвердили в Минобороны Армении. Однако в ведомстве не сообщили их количество, ограничившись заявление, что данные о потерях уточняются.

При этом министерство обороны Армении заявило о нанесении азербайджанской стороне большого урона в технике и личном составе.

Отмечается, что интенсивность боев на границе Армении и Азербайджана не ослабла.

Напомним, 16 ноября возобновились локальные бои на границе Армении и Азербайджана. Ереван обратился за помощью к России.

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