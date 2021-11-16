Обстріли на кордоні Вірменії та Азербайджану. Єреван повідомив про загиблих і поранених

За даними видання, в результаті бойових дій на кордоні з Азербайджаном загинули 10 вірменських військових, ще кілька отримали поранення. Крім того, армія Вірменії втратила контроль над двома позиціями.

Інформацію про загиблих і поранених серед вірменських військових підтвердили в Міноборони Вірменії. Однак у відомстві не повідомили їх кількість, обмежившись заявою, що дані про втрати уточнюються.

При цьому Міністерство оборони Вірменії заявило про нанесення Азербайджанській стороні великої шкоди в техніці і особовому складі.

Відзначається, що інтенсивність боїв на кордоні Вірменії та Азербайджану не ослабла.