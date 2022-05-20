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Обстріли, евакуація та забезпечення. Голова Луганської ОВА розповів про ситуацію в регіоні

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Луганська область, П'ятниця 20 травня 2022 13:36
Обстріли, евакуація та забезпечення. Голова Луганської ОВА розповів про ситуацію в регіоні Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська продовжують знищувати українські міста у Луганській області, зокрема Сєвєродонецьк. Проте українські військові продовжують тримати оборону регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Він зазначив, що окупанти цілеспрямовано обстрілюють житловий масив Сєвєродонецька. За останню добу загинули понад 10 людей. Щільність обстрілів не дозволяє обстежити території.

За словами Гайдая, українські військові забезпечені всім необхідним та утримують фронт.

Також він додав, що через активні бойові дії евакуація мирного населення значно ускладнюється. Проте за допомогою броньованих машин місцева влада, правоохоронці і волонтери продовжать вивозити людей.

Також у Луганській області відкрили три точки для випікання хліба, а також регіон скоро отримає нові ємкості, фільтри та систему очищення для води, машини швидкої допомоги.

Раніше ми повідомляли, що за добу російська армія зруйнувала у Луганській області понад 60 будинків.

Також Сергій Гайдай показав фото зі зруйнованого Рубіжного, де постійно тривають обстріли.

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Луганськ Сєвєродонецьк
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