Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили еще пятерых гражданских

Российские войска в течение минувших суток снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате осбтрелов погибли 5 мирных жителей, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово. Еще 17 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 700 человек, еще 1798 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.