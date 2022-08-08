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Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили еще пятерых гражданских

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Донецк, Понедельник 08 августа 2022 10:02
Обстрелы Донецкой области: за сутки россияне убили еще пятерых гражданских Фото: россияне снова обстреляли Донецкую область (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в течение минувших суток снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате осбтрелов погибли 5 мирных жителей, еще 17 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Соледаре, 1 в Бахмуте, 1 в Марьинке и 1 в Селидово. Еще 17 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 700 человек, еще 1798 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские войска этой ночью жестоко обстреливали Харьковскую область. Есть раненые и погибшие среди гражданских.

Также российская армия ночью била по двум районам Днепропетровской области - Никопольскому и Криворожскому.

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Донецкая область Российская Федерация
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