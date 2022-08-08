Обстріли Донецької області: за добу росіяни вбили ще п'ятьох цивільних

Російські війська протягом минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. В результаті осбтрелів загинули 5 мирних жителів, ще 17 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 серпня росіяни вбили 5 мирних жителів Донбасу: 2 в Соледарі, 1 в Бахмуті, 1 в Мар'їнці і 1 в Селидовому. Ще 17 людей отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 700 осіб, ще 1798 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.