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Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли три мирных жителя

Фото: российские оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки в регионе погибли три человека, еще 12 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 16 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человек получили ранения", - написал он.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 623 человека. При этом почти 1600 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко рассказал, что российские войска продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, а именно:

  • В Торецкую общину прилетели три ракеты, которые попали в жилой квартал города;
  • В Железном оккупанты ракетным ударом повредили школу и детсад;
  • В Константиновке россияне обстреляли территорию медицинского колледжа. Объемы повреждения устанавливаются;
  • В Соледаре из-за вражеского обстрела загорелся местный центр детского и юношеского творчества - на месте работают спасатели.

Глава Донецкой ОВА призвал мирных граждан эвакуироваться из городов, поскольку российские войска ежедневно обстреливают область.

Напомним, вчера вражеские войска ударили по Покровску (Донецкая область) ракетами "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов.

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