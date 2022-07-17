Обстрелы Донецкой области. За сутки погибли три мирных жителя

Российские оккупационные войска снова обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки в регионе погибли три человека, еще 12 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 16 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человек получили ранения", - написал он.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 623 человека. При этом почти 1600 человек получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Кириленко рассказал, что российские войска продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, а именно:
Глава Донецкой ОВА призвал мирных граждан эвакуироваться из городов, поскольку российские войска ежедневно обстреливают область.
Напомним, вчера вражеские войска ударили по Покровску (Донецкая область) ракетами "Искандер-М". Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов.
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