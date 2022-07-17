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Обстріли Донецької області. За добу загинули три мирних жителя

Фото: російські окупаційні війська знову обстріляли населені пункти Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська знову обстріляли населені пункти Донецької області. За добу в регіоні загинули три людини, ще 12 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 16 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донбасу: 2 у Удачному і 1 у Покровську. Ще 12 людей отримали поранення", - написав він.

Відзначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Донецькій області загинули 623 людини. При цьому майже 1600 осіб отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Кириленко розповів, що російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, а саме:

  • У Торецьку громаду прилетіли три ракети, які потрапили в житловий квартал міста;
  • У Залізному окупанти ракетним ударом пошкодили школу і дитсадок;
  • У Костянтинівці росіяни обстріляли територію медичного коледжу. Обсяги пошкодження встановлюються;
  • У Соледарі через ворожий обстріл загорівся місцевий центр дитячої та юнацької творчості - на місці працюють рятувальники.

Голова Донецької ОВА закликав мирних громадян евакуюватися з міст, оскільки російські війська щодня обстрілюють область.

Нагадаємо, вчора ворожі війська вдарили по Покровську (Донецька область) ракетами "Іскандер-М". Пошкоджено щонайменше 27 житлових будинків.

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