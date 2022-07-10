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Обстрелы Донецкой области: за сутки погибли три человека, более 20 ранены

Фото: за сутки в Донецкой области при обстрелах погибли три человека, более 20 ранены (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В результате субботних обстрелов со стороны оккупантов в Донецкой области погибли три человека, еще 23 были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Он отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За 9 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Константиновке, Красногоровке и Переездном. Еще 23 человека получили ранения", - уточнил глава ОВА.

Напомним, в пятницу, 8 июля, в Донецкой области из-за вражеских атак пять человек погибли, а еще 8 ранены.

До этого российские военные обстреляли Краматорск Донецкой области с помощью РСЗО "Смерч".

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Донецкая область