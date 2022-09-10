Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили двух гражданских

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили двух мирных жителей, еще пять человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 9 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Ягодном. Еще 5 человек получили ранения", - сообщил он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 821 гражданский, еще 2053 человека получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по данным Генштаба, украинские военные успешно отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут и Первомайское.
Также ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в Харьковской области.
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