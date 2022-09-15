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Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще двух гражданских

Новина українською →
Донецк, Четверг 15 сентября 2022 09:33
Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще двух гражданских Фото: оккупанты за сутки убили двух жителей Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска 14 сентября в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Вследствие чего погибли два человека, еще 13 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще двух гражданских

Фото: карта обстрелов Донецкой области 14 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 14 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса - в Долине. Еще 13 человек получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 846 человек, еще 2118 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, этой ночью российские войска снова нанесли удары по Никопольскому району Днепропетровской области. В частности, Никополь враг атаковал "Градами" и дроном-камикадзе.

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Донецкая область Российская Федерация
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