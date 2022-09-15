Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних

Фото: окупанти за добу вбили двох жителів Донецької області (Getty Images)

Російські війська 14 вересня в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 13 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Фото: карта обстрілів Донецької області 14 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda) "За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - в Долині. Ще 13 людей отримали поранення", - написав він. Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 846 осіб, ще 2118 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.