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Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних

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Донецьк, Четвер 15 вересня 2022 09:33
Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних Фото: окупанти за добу вбили двох жителів Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська 14 вересня в черговий раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули дві людини, ще 13 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще двох цивільних

Фото: карта обстрілів Донецької області 14 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 14 вересня росіяни вбили 2 мирних жителів Донбасу - в Долині. Ще 13 людей отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 846 осіб, ще 2118 цивільних отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову завдали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області. Зокрема, Нікополь ворог атакував "Градами" і дроном-камікадзе.

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Донецька область Російська Федерація
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