Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще четырех гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Клещиевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 781 человек, еще 1986 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.