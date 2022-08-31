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Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще чотирьох цивільних

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Донецьк, Середа 31 серпня 2022 09:34
Обстріли Донецької області: росіяни вбили ще чотирьох цивільних Фото: окупанти вбили чотирьох цивільних в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області. За добу окупанти вбили чотирьох цивільних, ще двоє поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 30 серпня росіяни вбили 4 мирних жителів Донбасу: 2 в Кліщіївці, 1 в Бахмуті і 1 в Корсунівці. Ще 2 людини отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 781 людина, ще 1986 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російська армія в черговий раз обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосував реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

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Донецька область Російська Федерація
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