Обстрелы Донецкой области: россияне убили одного гражданского, еще двое ранены

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили одного гражданского, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении. Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 734 человека, еще 1905 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.