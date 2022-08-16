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Обстрелы Донецкой области: россияне убили одного гражданского, еще двое ранены

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Донецк, Вторник 16 августа 2022 09:04
Обстрелы Донецкой области: россияне убили одного гражданского, еще двое ранены Фото: оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили одного гражданского, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 734 человека, еще 1905 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ночью 16 августа оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. От российских ударов снова пострадали два района - Никопольский и Криворожский.

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