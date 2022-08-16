Обстрелы Донецкой области: россияне убили одного гражданского, еще двое ранены
Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили одного гражданского, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донбасса - в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 734 человека, еще 1905 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ночью 16 августа оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. От российских ударов снова пострадали два района - Никопольский и Криворожский.
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